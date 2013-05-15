Еврокомиссия одобрила проект решения Совета ЕС по подписанию ассоциации с Украиной

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

“Без предсказания будущего политического решения относительно возможного подписания, Комиссия одобрила сегодня проект решения Совета ЕС о подписании и временном применении, а также о заключении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, который будет передан Совету для последующей проработки. Комиссия приложила к этим двум предложениям политическое заявление”, - отметили в Комиссии.

В сообщении пресс-службы Еврокомиссии отмечается, что сегодняшним решением Комиссия осуществила необходимые подготовительные шаги, чтобы обеспечить техническую готовность к подписанию Соглашения об ассоциации на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе за 6 месяцев.

В сообщении также отмечается, что подписание состоится лишь при условии создания Киевом необходимых политических предпосылок.

В заявлении Комиссии по случаю одобрения предложений для Совета ЕС о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной напоминается о заключении Совета иностранных дел ЕС относительно Украины от 10 декабря 2012 года, в котором изложены условия подписания соглашения. Кроме того, в заявлении отмечается, что дополнительные ожидания касаются улучшения бизнес-климата в Украине.

“Сегодняшнее одобрение Комиссией предложений является необходимым шагом для создания возможности для Европейского Союза технически двигаться вперед в необходимой подготовительной работе для возможного подписания на Вильнюсском саммите. Однако этот шаг не предсказывает ни в коем случае решения Совета”, - написано в заявлении Комиссии, текст которого передан УНИАН.

“Комиссия считает, что подписание соглашения остается обусловленным решительными действиями и ощутимым прогрессом украинской власти по всем критериям, установленным в заключении Совета от 10 декабря 2012 года. Комиссия вместе с Европейской службой внешних действий продолжат мониторить прогресс Украины”, - говорится в документе.

В заявлении отмечается, что пришло время для украинской власти решить важнейшие вопросы для того, чтобы сделать возможным подписание соглашения, что, по мнению Комиссии, станет “историческим прорывом” в отношениях Украины и ЕС.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и глубокой и всесторонней зоне свободной торговли.

Вместе с тем, на протяжении 2012 года со стороны ЕС неоднократно звучала критика ситуации в Украине и, в частности, о применении выборочного правосудия в отношении бывших правительственных чиновников.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключение относительно Украины, в котором выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС к саммиту “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, если Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.