Тэффт и Томбинский прибыли в больницу к Тимошенко
11:49, 23 мая 2013Политика
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В центральную клиническую больницу “Укрзализныци” в Харькове для встречи с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко прибыли послы Европейского Союза в Украине Ян Томбинский и США Джон Тэффт.
Тюремщики не комментируют визит послов к Тимошенко
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили сторонники Тимошенко, которые в это время дежурят возле медзаведения.
По их данным, около 11.10 через проходную на территорию ЦКБ “Укрзализныци” въехали два автомобиля с дипломатическими номерами в сопровождении автомобиля ГАИ. В этих автомобилях находились послы. Сторонники экс-премьера встретили дипломатов возгласами “Юле волю!”.
Пока не удалось выяснить, как долго будет длиться встреча Тимошенко с Томбинским и Тэффтом - пресс-служба Управления ГПтСУ в Харьковский области не комментирует визит.
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