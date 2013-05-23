Тэффт и Томбинский прибыли в больницу к Тимошенко

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили сторонники Тимошенко, которые в это время дежурят возле медзаведения.

По их данным, около 11.10 через проходную на территорию ЦКБ “Укрзализныци” въехали два автомобиля с дипломатическими номерами в сопровождении автомобиля ГАИ. В этих автомобилях находились послы. Сторонники экс-премьера встретили дипломатов возгласами “Юле волю!”.

Пока не удалось выяснить, как долго будет длиться встреча Тимошенко с Томбинским и Тэффтом - пресс-служба Управления ГПтСУ в Харьковский области не комментирует визит.