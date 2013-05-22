За акцию в Кабмине Азаров потребовал лишить журналистов аккредитации

Как передает корреспондент УНИАН, около 10 журналистов в начале выступления премьера держали в руках плакат с надписью: “Сегодня журналистка - завтра ваша дочка, жена, ребенок”.

В акции приняли участие около 10 журналистов из разных СМИ.

На это Азаров сказал: “Что у нас за концерт такой? Я прошу не превращать заседание правительства... Если это журналисты, лишите их аккредитации в Кабинете министров, запишите их по фамилиям и лишите аккредитации”.

После этого премьер предложил участникам акции выйти из зала заседаний и «не мешать работе правительства».

Азаров отметил, что власть уважает работу журналистов, но не позволит превращать работу Кабинета министров в цирк.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

Во время акции оппозиции произошли столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.

Возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской неизвестные молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Ольгу Сницарчук и фотографа Владислава Соделя. По словам Соделя, он и Сницарчук снимали избиение молодчиками "свободовцев".

"На нас напали около 10 человек в спортивных костюмах. Мы снимали, как они били "свободовцев", и им это категорически не понравилось", - рассказал фотограф.

Содель отметил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили правоохранителей защитить их.

21 мая милиция сообщила о задержании подозреваемого в избиении журналистов “5 канала” Сницарчук и газеты «КоммерсантЪ» Соделя во время массовой акции в Киеве 18 мая.