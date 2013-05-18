СМИ: В Киеве молодчики до крови избили журналистов, милиция не вмешивалась

Как сообщил "Украинской правде" Содель, инцидент произошел возле здания главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской.

По его словам, он и Сницарчук снимали избиение "свободовцев" неизвестными людьми спортивного телосложения.

"На нас напали около 10 человек в спортивных костюмах. Мы снимали, как они били "свободовцев", и им это категорически не понравилось", - рассказал фотограф.

По его словам, мужчины избили их до крови, в частности, у Сницарчук разбита губа и ушибы на руках, телефон также разбит. Сам Содель, который пытался ее защитить, также получил легкие повреждения.

Он остался на месте происшествия оформлять протокол о преступлении, в то время как Сницарчук забрали в больницу скорой помощи для снятия побоев.

По словам Соделя, милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили правоохранителей защитить их.

Позже правоохранители пообещали объединить избиение "свободовцев" и журналистов в одно дело, однако на данный момент "они просто исчезли".

Вместе с тем, пресс-служба "Батькивщины" сообщила, что председатель ее фракции Арсений Яценюк требует срочной встречи с министром внутренних дел Виталием Захарченко в связи со зверским избиением журналистки "5 канала" Ольги Сницарчук и фотокорреспондента "Коммерсанта" Владислава Соделя.

Председатель комитета по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко направил обращение к Захарченко по поводу избиения журналистов.

"Действия участников антифашистского митинга, организованного властью, на самом деле, оказались современным проявлением фашизма нашей стране", - отметил Томенко.

В обращении члены комитета требуют от Захарченко немедленно вмешаться в ситуацию и привлечь к ответственности всех лиц, причастные к этому преступлению.

Соответствующее обращение поддержали все члены комитета от оппозиции, в частности, Александр Абдуллин, Николай Княжицкий, Елена Кондратюк, Юрий Стець.

Томенко также сообщил, что в срочном порядке будет инициировать заседание комитета.