Яценюк требует наказать людей, вытолкнувших активистку оппозиции из поезда

Соответствующее депутатское обращение он направил в понедельник, 20 мая, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщина».

В своем обращении Яценюк обратился к министру МВД относительно инцидента в поезде №84 «Мариуполь-Киев», когда «двое неизвестных мужчин на глазах работников правоохранительных органов вытолкнули из вагона № 4 27-летнюю жительницу города Мариуполя, члена политической партии «Фронт Змін» Лидию Сергееву».

«В результате падения девушка получила значительные телесные повреждения, что выражалось в ушибе головы, ребер и спины. После инцидента Лидия Сергеева обратилась с заявлением в милицию», – отмечено в обращении.

Председатель фракции «Батькивщина» отметил, что работники правоохранительных органов, которые находились в поезде, вообще не отреагировали на данную ситуацию и не совершили никаких действий для задержания неизвестных людей.

Яценюк требует от министра внутренних дел провести проверку изложенных выше обстоятельств и привлечь виновных к ответственности.

Как сообщал УНИАН, вечером 17 мая жительницу Мариуполя Донецкой области Сергееву, которая ехала на акцию оппозиции в Киев, вытолкнули из поезда на подъезде к станции «Волноваха». Она получила травмы головы и ребер.

«В Мариуполе начали милиционеры людей высаживать из вагонов. Я спокойно еду. Эти милиционеры туда-сюда ходят со списком. Он у них от руки написан. Спрашивают: 46-е место? Это я. В Волновахе спрашивают: кто Сергеева? Ну, я. Ко мне после этого двое в штатском подошли: мол, пошли с нами на перрон. Я же не знаю, сколько поезд стоит. Я отказалась. Но они попросили выйти в тамбур. Дальше настаивали выйти из поезда. Поезд поехал. Один вышел, а другой взял меня за шиворот, я сопротивлялась. Но он меня все же вытолкнул», – рассказала Сергеева в комментарии Радио Свобода.

По мнению Сергеевой, люди в штатском действовали по указаниям милиционеров.

По ее словам, в результате падения она получила травмы головы и ребер, с которыми обратилась в больницу Волновахи. После этого потерпевшая написала заявление в милицию.

По данным ВО «Свобода», 17 мая вечером тридцать активистов и сторонников ВО "Свобода", которые выехали из Мариуполя Донецкой области в столицу, милиционеры грубо вытолкали из поезда в городе Волноваха. Так, работники милиции сорвали стоп-кран поезда "Мариуполь – Киев" и, обращаясь к каждому по имени и фамилии, вывели активистов из вагона. Как отмечают свободовцы, милиционеры заранее были информированы о тех, кто собирается ехать на акцию из Мариуполя по железной дороге.