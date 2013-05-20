В Донецке директора кредитного союза посадили на 10 лет

Сегодня, 20 мая, приговором Ворошиловского районного суда Донецка руководитель филиала областного кредитного союза «Союз пенсионеров Украины», причинивший ущерб более 700 потерпевшим, приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, данный директор союза с апреля 2007 по сентябрь 2008 года составлял договора на оформление кредитов и вносил в них неправдивые сведения о кредитовании физических лиц. После получения средств, указанных в договорах, он тратил их на собственные нужды. Так, в период преступной деятельности мужчина приобрел недвижимое имущество и автомобиль "Мерседес-бенц". Общая сумма денег, которыми завладел злоумышленник, составила свыше 8 млн грн. В результате его противоправных действий ущерб причинен более 700 потерпевшим.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в крупных размерах), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины. Государственное обвинение в суде поддерживала прокуратура Ворошиловского района Донецка.