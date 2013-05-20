Кабмин согласился опубликовать отчет по выполнению Украиной антикоррупционных рекомендаций

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 20 мая, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, такое разрешение предоставляется согласно правилам и практике GRECO относительно обнародования государствами отчетов о выполнении антикоррупционных рекомендаций.

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В ближайшее время, сообщил министр, дополнительный отчет о состоянии выполнения Украиной указанных рекомендаций GRECO Украины и его перевод будет обнародован на сайте Министерства юстиции Украины.

Лавринович напомнил, что во время 59-го пленарного заседания GRECO, которое состоялось 18-22 марта 2013 года в Страсбурге, был заслушан и утвержден Третий дополнительный отчет Украины о выполнении рекомендаций, предоставленных экспертами GRECO по результатам проведенных общих Первого и Второго раундов оценивания.

По результатам рассмотрения отчета GRECO повысила рейтинг выполнения и, соответственно, признала выполненными рекомендации относительно разработки и внедрения антикоррупционной стратегии и плана действий по ее выполнению, а также относительно принятия модельного кодекса поведения публичных служащих и внедрение их обучения по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, профессиональной этики, отметил Лавринович.

В соответствии с принятым на пленарном заседании GRECO решением, Украине предложено как можно быстрее принять решение относительно предоставления GRECO разрешения на обнародование отчета, а также и перевода такого отчета в Украине, добавил он.