Рыбак сообщил, что ПР подождет с вопросами приватизации ГТС и перевыборов

Законопроекты относительно приватизации украинской газотранспортной системы и перевыборов в проблемных округах могут быть внесены на рассмотрение Верховной Рады лишь после согласования руководителями всех фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после Согласительного совета парламента сказал председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, отвечая на вопрос журналистов.

“Мы сняли эти два вопроса”, - подчеркнул спикер.

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Кроме того, на вопрос относительно тематики Часа правительства в пятницу, 24 мая, Рыбак ответил, что пока не может сказать, какие именно вопросы будут вынесены, ввиду событий 18 мая. Потому определяться с этим депутаты будут в рабочем порядке, добавил Рыбак.

Однако он заметил, что после Часа вопросов к правительству будет рассмотрен отдельный вопрос о выполнении бюджета 2012 года.

“Нам нужно резолюцию принять по формированию бюджета на 2014 год”, - добавил Рыбак.

Кроме того, отвечая на вопрос, когда именно Президент все же выступит в ВР с Ежегодным посланием, Рыбак сказал, что такое послание готовится, однако дату выступления назвать пока не может.