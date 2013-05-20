«Парк Киевская Русь» зовет на грандиозное празднование дня Киева

25-26 мая лучшие бойцы клубов исторической реконструкции соберутся в «Парке Киевская Русь» на Чемпионат Украины по средневековому историческому фехтованию «Зов Героев I».

Витязи из разных городов нашей страны выйдут на ратное поле именно во время празднования Дня Киева, чтобы доказать, что достойны славы своих предков, которые в древние времена защищали Киев и родную землю от врагов. Среди участников чемпионата - бойцы, которые защищают честь сборной Украины по историческому фехтованию на международной арене и постоянно занимают места среди лучших бойцов мира. Они продемонстрируют умение владения оружием в бескомпромиссных поединках, боях 5 на 5 воинов и 21 на 21 боец. Зрелищной будет массовая битва - «стенка» на «стенку».

Когда на Древний Киев опустится вечер, на ристалище скрестят мечи профессиональные бойцы, которым неведом страх. Кроме средневековых боев, посетители увидят живую коллекцию лошадей лучших мировых исторических пород, собранных в Княжеской конюшни «Парке Киевская Русь». Во время праздника гости Парка также смогут принять участие в активных развлечениях, покататься на лошадях, пострелять в луговых тире, примерить средневековые костюмы. Подкрепить силы можно будет вкусными и здоровыми блюдами средневековой и современной кухни. Кроме того, в программе театрализованные постановки, трюки на лошадях и выступление группы этно-рок-музыки «FRAM». Вечером - огненное шоу и фейерверк.

Парк Киевская Русь »расположен в с. Копачев Обуховского района Киевской области. Добраться можно маршрутными автобусами от ст. м. Выдубичи или собственным транспортом. Стоимость входного билета - 100 грн, для пенсионеров - 50 грн, дети дошкольного и школьного возраста посещают Парк бесплатно.

Детали на сайте: http://www.parkkyivrus.com/

Для журналистов в субботу, 25 мая, будет организован пресс-тур.

За подробной информацией и по вопросам аккредитации обращаться 044461 99 37, 067 263 30 24 odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.