Гриценко назвал подписанную оппозицией декларацию «неожиданной и опасной»

Народный депутат из фракции «Батьківщина» Анатолий Гриценко назвал декларацию, подписанную в субботу лидерами оппозиционных парламентских фракций, неожиданной, неприятной и опасной.

Об этом он написал в своем блоге.

«На Софийской площади объявлена и подписана вождями Декларация, которая для людей думающих и небезразличных стала неожиданностью. Неприятной и опасной», - отметил Гриценко.

«Подписями вождей зафиксировано: единого кандидата в президенты в ПЕРВОМ туре от оппозиции не будет. Значит, оппозиционных кандидатов будет 50, 100, 150.», - считает политик.

«Поэтому Янукович может успешно продолжать "фашистские игрища", с высокими шансами на победу в 2015-ом?!», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в субботу лидеры оппозиционных парламентских фракций подписали декларацию о координации действий на президентских выборах 2015 года, в которой договорились поддержать единого кандидата в президенты во втором туре при условии сохранения нынешней избирательной системы.

В то же время они обязались выдвинуть единого кандидата в первом туре, если власти "прожмут" переход к избранию президента в один тур.

Согласно с документом, три оппозиционные силы будут координировать свои действия на всех этапах президентской кампании.