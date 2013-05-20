Гриценко назвал подписанную оппозицией декларацию «неожиданной и опасной»
Гриценко считает подписанное лидерами оппозиции декларацию «неожиданной, неприятной и опасной».
Народный депутат из фракции «Батьківщина» Анатолий Гриценко назвал декларацию, подписанную в субботу лидерами оппозиционных парламентских фракций, неожиданной, неприятной и опасной.
Об этом он написал в своем блоге.
«На Софийской площади объявлена и подписана вождями Декларация, которая для людей думающих и небезразличных стала неожиданностью. Неприятной и опасной», - отметил Гриценко.
«Подписями вождей зафиксировано: единого кандидата в президенты в ПЕРВОМ туре от оппозиции не будет. Значит, оппозиционных кандидатов будет 50, 100, 150.», - считает политик.
«Поэтому Янукович может успешно продолжать "фашистские игрища", с высокими шансами на победу в 2015-ом?!», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, в субботу лидеры оппозиционных парламентских фракций подписали декларацию о координации действий на президентских выборах 2015 года, в которой договорились поддержать единого кандидата в президенты во втором туре при условии сохранения нынешней избирательной системы.
В то же время они обязались выдвинуть единого кандидата в первом туре, если власти "прожмут" переход к избранию президента в один тур.
Согласно с документом, три оппозиционные силы будут координировать свои действия на всех этапах президентской кампании.