Пресс-конференция столичной службы занятости относительно нововведений на рынке труда

21 мая 2013 в 10:00 начнется пресс-конференция на тему: «Новые Порядки относительно предоставления социальных услуг населению и работодателям: о регистрации безработных, о выдаче ваучеров на обучение и о предоставлении профориентационных услуг ».

Руководители профильных отделов Киевского городского центра занятости расскажут о новых Порядках, недавно введенных в действие соответствующими Постановлениями Кабинета министров Украины во исполнение нового Закона Украины «О занятости населения».

Участники пресс-конференции:

1. Тамара Харитонова - начальник отдела организации содействия трудоустройству КМЦЗ

2. Татьяна Пянтак - начальник отдела организации профобучения КМЦЗ

3. Инна Мякота - начальник отдела организации профориентации КМЦЗ, а также руководители районных центров занятости Киева

Повестка дня:

1) Выступления начальников отделов КМЦЗ относительно нововведений: • Порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу • Порядок выдачи ваучеров лицам старше 45 лет для повышения их конкурентоспособности на рынке труда • Порядок предоставления профориентационных услуг,

2) Ответы на вопросы журналистов. Пресс-конференция состоится в пресс-центре информагентства «Наш Продукт».

В зале предоставляются услуги свободного доступа к wi-fi. Аккредитация СМИ обязательна. Об аккредитации СМИ обращаться к Елене Райченко, менеджеру по связям с общественностью по тел. (044) 593-6144, моб. (096) 920-3336 или e.raichenko @ ianp.com.ua.

Адрес проведения: г. Киев, ул. Старокиевская, 10-Г, бизнес-центр «Вектор», корпус А, этаж 1, пресс-центр информагентства «Наш Продукт». Схема проезда приведена по ссылке http://ianp.com.ua/ru/shema.