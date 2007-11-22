Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил соотечественников с Днем Свободы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в поздравлении говорится: «Этим праздником, учрежденным Помаранчевой революцией, отмечаем усилия всех сыновей и дочерей Украины, которые на протяжении нашей истории боролись и трудились во имя независимости народа, торжества справедливости и утверждения и соблюдения прав человека».

В то же время В.ЮЩЕНКО отмечает, что значение этого дня выходит за рамки политики, его роль общенациональная и значима для всех и каждого, для прошлого и будущего.

«День Свободы для Украины – это день труда. Уверен, что он неминуемо принесет нам важные достижения», – отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО констатирует, что тот факт, что в стране господствует настоящая свобода мнений, позиции, выбора и инициативы – неопровержимый. «Важнейшее, что общество получило право на перемены, которое должны воспринимать не как подарок, а как обязанность действовать, соревноваться и работать для достойной жизни», – считает глава государства.

По его словам, украинская демократия развивается и находит решение своих самых сложных проблем мирно и цивилизованно, а власть постепенно учится быть ответственной перед гражданами.

«Я твердо верю в наш успех. Украина не сойдет с пути демократии, поскольку в ее доме произошло значительно большее, чем все названные и неупомянутые преобразования, – здесь исчез страх, здесь достоинство способно победить унижение, здесь растет наше поколение надежды – поколение уже свободных людей», – сказано в поздравлении.

Президент отмечает, что государство впереди имеет еще много задач, в частности, «утвердить во власти четкие, эффективные и консолидирующие правила, благодаря которым в стране появится должный порядок». В измерении общественном, по мнению В.ЮЩЕНКО, необходимо поддержать общественную активность и самоорганизацию для распространения ценностей демократии, единства и понимания.

День Свободы отмечается ежегодно 22 ноября согласно Указу Президента №1619/2005 от 19 ноября 2005 года.