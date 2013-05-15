Москаль говорит, что власть стягивает все внутренние войска из регионов в Киев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал депутат от “Батькивщины” Геннадий Москаль.

“Собрали всю технику со всей Украины и срочно ремонтируют дорогу по Грушевского, снимают асфальтовое покрытие. Притом, что все дороги в Украине в крайне тяжелом состоянии”, - сказал он.

Кроме того, отметил Москаль, в день проведения оппозиционной акции запланированы также другие акции, в том же месте, в частности с привлечением детей.

“Разрешение получила акция по легализации наркотиков. На рассмотрении находится заявка о гей-параде”, - сказал он.

Также депутат напомнил, что на 18 мая в Киеве Партия регионов запланировала проведение антифашистского марша.

“Председателям областных государственных администраций дано задание привезти определенное количество людей для участия в антифашистском марше, а также собирают проплаченных Партией регионов участников антифашистского марша. Также готовится группа провокаторов”, - заявил Москаль и прибавил, что в областях дано указание не выпускать автомобили, которые везут участников акции “Вставай, Украина!”.

По словам Москаля, “фактически все внутренние войска стягиваются в Киев из всех регионов Украины”.