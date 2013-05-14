Хорватия хочет помочь Украине стать членом ЕС - посол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал посол Хорватии в Украине Томислав Видошевич на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Хорватия хочет сделать все, чтобы помочь странам, которые когда-то входили в Югославию, стать членами Европейского Союза.

“И, конечно, мы хотим сделать то же и для Украины. Чтобы Украина могла стать членом большой европейской семьи”, - сказал посол, добавив, что это в интересах Европы, поскольку без политической стабильности, которая дает мир, не может быть экономического развития и развития в целом.

Видошевич также отметил, что путь Хорватии в Европейский Союз был весьма непростым. По его словам, страны бывшей Югославии прошли через войну и сейчас пришли к периоду примирения.

“Мы были вынуждены оправдать ожидания, стоявшие перед страной, мы должны были заниматься развитием наших институтов, мы должны были осуществить судебную реформу, мы должны были развивать возможности нашей администрации, которая часто была забюрократизированной”, - сказал посол.