15 мая в 10.30 в Киеве состоится презентация реконструкции ладьи IX-XI веков «Князь Владимир»

Приглашаем вас стать свидетелями выдающегося события исторической науки Украины - завершение эксперимента по воссозданию боевой ладьи Киевской Руси IX-XI веков. Вершиной эксперимента станет научная экспедиция на судне «Князь Владимир» по Днепру.

Событие состоится благодаря совместным усилиям «Парка Киевская Русь» и Института археологии Национальной академии наук Украины. Судно пройдет историческим водным путем, который в эпоху Киевской Руси соединял столицу княжества с южными пограничными форпостами. Эксперимент позволит установить, за какое время преодолевали расстояние средневековые плавсредства эпохи Киевской Руси под парусом и на веслах. Перед началом научной экспедиции состоится торжественная презентация ладьи «Князь Владимир» и пресс-конференция.

В мероприятии примут участие:

Сергей Воронов - руководитель научного эксперимента, член Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО яхтенный капитан ладьи «Князь Владимир»; Владимир Янченко - президент «Парка Киевская Русь»; Константин Грищенко - вице-премьер-министр Украины, Андрей Ермолаев - директор Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, Андрей Кыштымова - член правления Белорусского Комитета ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательностей).

Презентация ладьи «Князь Владимир» состоится на пляже возле Южного моста 15 мая в 10.30.

Для журналистов будет организован пресс-тур. Выезд 15 мая в 9.30 от станции метро «Контрактовая площадь».

Аккредитация и подробная информация 044461 99 37, 067 263 30 24 odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.