В Тернополе отметили годовщину поднятия украинского флага на Черноморском флоте

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, участие в праздновании приняли руководители мэрии, заместитель командующего ВМС Украины Орест Марущак, военный историк Игорь Крочак, представители фан-клуба корвета «Тернополь».

И.Крочак рассказал, что именно 29 апреля 1918 года моряки присягнули на верность украинскому правительству и подняли над кораблями сине-желтый флаг.

О.Марущак, выступая перед собравшимися, отметил, что эта дата длительное время замалчивалась, и никогда не вспоминалась в исторических публикациях.

«Это делалось для того, чтобы скрыть желание украинцев иметь свой национальный флот. В 2008 году в Севастополе была открыта мемориальная доска на Графской пристани, посвященная 90-летию поднятия украинского флага на флоте. Российские шовинисты уничтожили эту доску, однако сегодня мы все-таки отмечаем эту дату, когда над Черноморским флотом развевается сине-желтый стяг. Символично, что мы празднуем и отмечаем ее за 1200 километров здесь, в Тернополе», – сказал О.Марущак.

В свою очередь секретарь Тернопольского горсовета Игорь Турский отметил, что Тернополь имеет непосредственное отношение к военно-морским силам.

«Сегодня в составе Военно-морских сил есть корвет «Тернополь» – одно из лучших судов украинского флота. Мы имеем тесное сотрудничество с корветом «Тернополь», достаточно много наших соотечественников проходят там службу. Кроме этого, на базе 24-й школы у нас действует фан-клуб корвета, они имеют соответствующую морскую форму, углубленно изучают историю украинского флота. В этом году 28 июля по случаю празднования в Севастополе Дня флота все школьники-участники фан-клуба будут иметь возможность вместе с делегацией посетить тернопольский корабль», – отметил И.Турский.

Он также отметил, что благодаря совместным усилиям И.Крочака и городского совета уже издано две книжки о корвете «Тернополь».

После торжественной части состоялась презентация фильма «Трезубец Нептуна», посвященного событиям 1918 года, когда на Черноморском флоте был поднят украинский флаг.