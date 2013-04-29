Новое руководство ТВі обещает не наказывать бастующих журналистов
Новое руководство ТВі обещает не применять санкции к бастующим журналистам.
Об этом Украинской правде сообщил новый гендиректор канала Артем Шевченко, отвечая на вопрос, какие условия, выдвинутые профсоюзом, они готовы принять. Шевченко добавил, что юридически он не обязан подписывать сообщение о создании профсоюза, однако отметил, что руководство ведет переговоры с представителями стачкома.
"Я считаю, что на сегодня наши позиции сблизились. В частности, я готов принять условие о неприменении санкций, а также пункты по разработке нового устава. Это то, что в моей компетенции", - сказал он.
На вопрос о парнях спортивного телосложения, которые в течение нескольких дней находятся на канале, Шевченко отметил: "Это усиление нашей охраны на период кризиса. Они ведут себя абсолютно корректно".