Арбузов рассказал, кто должен взять ответственность за ситуацию в стране

Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов удивлен тем, как Виталий Кличко отреагировал на его слова о политической зрелости лидера партии «Удар». Об этом Сергей Арбузов заявил в эфире телеканала «Интер», передает РБК-Украина.

«Вообще, удивительная история. Еще раз убеждаюсь, что не всегда нужно говорить о том, что думаешь. Действительно считаю, что умные вещи делают те люди, которые созрели к этому. Если кого-то это обидело - я готов забрать свои слова обратно», - сказал первый вице-премьер.

При этом он выразил уверенность, что сегодня оппозиции нужно вместе с правительством брать на себя ответственность за ситуацию в стране. «Нужно вместе искать решение. Я вижу, что уже идет диалог, конструктивнее общаемся, Рада работает. Уверен, что в ближайшее время мы найдем понимание, и наша работа будет плодотворной для граждан Украины», - отметил Арбузов.

Говоря о недавнем голосовании за отставку правительства, первый вице-премьер подчеркнул, что результат такой попытки был предопределен заранее. «Много людей не голосовали по разным причинам, мне кажется, что не было единства. Я понимал настроение среди оппозиции, видел, какие там дискуссии идут - не все были согласны с этим решением. Те лозунги, которые кричали с трибуны, не могли быть противопоставлены той работе, которую проводило правительство», - добавил Арбузов.