Эталоном внешней политики для Украины может стать Великобритания - Вилкул

Об этом в эфире «Шустер Live» на телеканале «Интер» заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул, передает РБК-Украина.

«В октябре я встречался с одним из ведущих европейских политиков - бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Он говорил о собственном, третьем пути своей страны. Англия, с одной стороны, находится в тесных и дружеских отношениях с США, с другой стороны, она является частью Европы. И, если возникает конфликт интересов, Англия следует своим путем, поддерживая взаимовыгодные отношения и с США, и с ЕС. Так и Украина найдет свой путь - как великая европейская держава», - подчеркнул вице-премьер.

Вилкул также отметил, что прагматичность - это экономические интересы государства. «Работа, которая сегодня идет - это стандартизация под европейские стандарты», - резюмировал вице-премьер.