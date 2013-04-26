Украинец, которого поймали с «бомбами» в США, говорит, что это были фейерверки

Об этом пишет «Комсомольская правда в Украине».

«Во-первых, позвольте мне извиниться перед всеми пассажирами поезда, за то, что провозил самодельные фейерверки. Признаю, что это было необдуманно. Если уж я решил провести выходные на свежем воздухе, экспериментируя в лесу с пиродексом (черный порох), то должен был для этого хотя бы арендовать машину. Но мысль о том, что я когда-либо думал об использовании этих фейерверков намеренно, как бомбы, совершенно смешна! Я взял их в лес, где собирался взорвать груду грязи и мусора для удовольствия. После чего вернулся домой. Но по словам полицейских, эти устройства слишком мощные, а значит незаконные», - написал Н.Панасенко на своей странице в Facebook.

По его словам, из Украины он переехал, когда ему было 12 лет и в 2010 году он получил американское гражданство. Он изучает физику и математику, а также называет себя верующим человеком, христианином, ярым антикоммунистом, пишет издание.

Также Н.Панасенко рассказывает, что у него есть много хобби. В частности, когда-то он увлекался оружием. При этом, отмечается, что он не думал, что его новое увлечение - изготовление фейерверков с помощью черного порошка, может оказаться незаконным.

В то же время, как отмечает издание, в полиции Нью-Джерси, уже опровергли данные некоторых СМИ о том, что Н.Панасенко пронес в поезд именно взрывчатку.

Также сообщается, что, по данным полиции, ФБР не участвует в расследовании, а выдвинутые обвинения касаются местного уровня.

Источник: http://kp.ua/daily/260413/391401/

Как сообщалось, по данным американских СМИ, в США незадолго до теракта в Бостоне полиция задержала уроженца Киева, 27-летнего М.Панасенко, который пытался провезти в поезде два самодельных взрывных устройства.

Задержанному уже предъявлены обвинения в "хранении самодельных взрывных устройств".

По данным американских СМИ, М.Панасенко учится на математическом факультете одного из американских вузов.