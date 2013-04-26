Тимошенко отказалась от участия в допросе свидетеля по делу Щербаня

Об этом сообщает пресс-служба ГПтС Украины.



Соответствующий акт передан в суд. ГПтС Украины сообщает о том, что после длительных переговоров с осужденной руководство колонии так и не получило ее согласия на этапирование в суд.

"Она опять отказалась от участия, как все предыдущие разы, и осужденная не может объяснить, как можно вроде бы требовать участия в суде, но при этом отказываться даже выйти из комнаты», - сообщил начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков.

Ю.Тимошенко также не согласилась участвовать в заседании путем видеоконференции, несмотря на наличие такой возможности.

В частности, аргументируя свой отказ, она сказала, что не хочет смотреть на смонтированное и сфальсифицированное видео из зала суда. «Хотя, наверное, она должна была бы понимать отсутствие возможности кого-либо повлиять на видеотрансляцию в режиме реального времени из зала суда, тем более, что часть ее адвокатов в это время могут находиться в суде, другие рядом с ней, и в последующем подтвердить ей факт отсутствия каких-либо фальсификаций», - замечают в учреждении.

Также в ГПтС информируют о том, что заявки в милицию о сопровождении конвоя отозваны.

"Мы отпустили конвой и ГАИ. Люди опять потратили впустую половину своего рабочего дня. Потому от себя лично я хочу поблагодарить руководство УВД и внутренние войска за понимание нашей ситуации, в которой мы оказываемся каждый раз, когда осужденная с целью привлечения к себе внимания начинает разыгрывать спектакль одного актера, который никак не может собраться в суд", - сказал И.Колпащиков.

Справка УНИАН. 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко умышленного убийства из корыстных побуждений.

В рамках судебных следственных действий на стадии досудебного расследования дела об убийстве Е.Щербаня уже допрошено 6 свидетелей - Игорь Марьинков, Сергей Зайцев, Владимир Щербань, Александра Кужель, Сергей Тарута и Виталий Гайдук.

Сегодня, 26 апреля, Печерский районный суд Киева проведет допрос П.Кириченко, который является свидетелем по делу об убийстве Е.Щербаня.