Власенко: Тимошенко готова ехать в Киев

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая находится в стационаре Центральной клинической больницы «Укрзализныци» в Харькове, продолжает требовать, чтобы ее доставили на сегодняшнее заседание Печерского районного суда Киева, в ходе которого состоится допрос Петра Кириченко, являеющегося свидетелем по делу об убийстве в 1996 году депутата и бизнесмена Евгения Щербаня.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко.

«Позиция Юлии Владимировны остается неизменной, ее позиция заключается в том, что, поскольку обвинение по делу об убийстве Евгения Щербаня абсурдны, но касаются вроде бы ее причастности к этим трагическим событиям, она готова и требует, несмотря на состояние своего здоровья, несмотря на то, что по закону она, пребывая в медицинском заведении, может требовать переноса рассмотрения этого дела, несмотря на это все, она требует, чтобы ее доставили в Киев для участия в этом деле, потому что суды в нарушение закона, суды в нарушение всех базовых принципов уголовного процесса проводят допросы свидетелей без ее участия», - сказал С.Власенко.

В то же время, он отметил, что Ю.Тимошенко не намерена рисковать здоровьем во время доставки и участия в заседаниях Киевского районного суда Харькова по делу ЕЭСУ, поскольку это дело уже было закрыто, и законность его закрытия в 2005 году подтвердил Верховный суд Украины.

«При этом, если мы говорим о харьковском суде, то она не готова рисковать своим здоровьем по той причине, что по этому делу есть решение Верховного суда, абсолютно четкое, который проверил законность закрытия этого дела и установил, что дело было закрыто законно в 2005 году в связи с отсутствием в действиях Тимошенко состава преступления», - подчеркнул С.Власенко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Печерский районный суд Киева проведет допрос Петра Кириченко, который является свидетелем по делу об убийстве депутата и бизнесмена Евгения Щербаня.