Начальник колонии сокрушается, что уже не знает, как уговаривать Тимошенко

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко колеблется относительно своего решения об участии в судебном заседании, где будут допрашивать Петра Кириченко, который является свидетелем по делу об убийстве в 1996 году депутата Евгения Щербаня.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

В ГПтС отмечают, что Ю.Тимошенко еще раньше была ознакомлена с уведомлением суда о запланированном на сегодня, 26 апреля, допросе одного из свидетелей по уголовному делу об убийстве Е.Щербаня.

«Однако, будучи проинформированной об этом заседании, осужденная не выражала свою позицию по этому поводу», - замечают в пенитенциарной службе.

«Заявления от нее о готовности решения вопроса о необходимости ее дальнейшего пребывания в стационарном учреждении ради этапирования, а также о согласии или не согласии принимать участие в заседании путем видеоконференции не поступали», - информируют в службе.

При общении с руководством колонии на предмет очерченных вопросов Ю.Тимошенко по-прежнему не дает однозначного ответа ни на один из поставленных вопросов, говорится в сообщении.

В частности, по результатам последнего общения с осужденной руководитель колонии Игорь Колпащиков отметил, что "сценарий поведения Ю.Тимошенко остается пока неизменным", отметили в ГПтС.

"Я уже не знаю, как ее спрашивать и как ей объяснять, что мы готовы в любой момент обеспечить ее право на участие в судебном заседании, как минимум в двух вариантах – видеоконференция или этапирование при условии соблюдения всех требований законодательства и наличии ее воли без обвинений нас в дальнейшем» - сказал он.

Начальник колонии прибавил, что продолжает попытки получить ответ от осужденной, в то время когда все необходимые меры для этапирования (конвой, милиция, ГАИ), как всегда, мобилизированы и также в ожидании решения Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева по просьбе защиты Ю.Тимошенко перенес на 26 апреля допрос Петра Кириченко, который является свидетелем по делу об убийстве депутата и бизнесмена Евгения Щербаня.

18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве Е.Щербаня. Ю.Тимошенко было вручено уведомление о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко умышленного убийства из корыстных побуждений.

В рамках судебных следственных действий на стадии досудебного расследования дела об убийстве Е.Щербаня допрошены 6 свидетелей - Игорь Марьинков, Сергей Зайцев, Владимир Щербань, Александра Кужель, Сергей Тарута и Виталий Гайдук.