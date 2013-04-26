В Ивано-Франковске 9 мая - День скорби

Как сообщили УНИАН в городском совете Ивано-Франковска, вчера, 25 апреля, на 35 сессии депутаты приняли решение о запрещении размещения символики несуществующих и непризнанных государств на территории города. Также приняли решение запретить размещать символику несуществующих и непризнанных государств (военизированных формирований) на зданиях и сооружениях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности в г. Ивано-Франковске.

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Еще одним пунктом решения с целью недопущения возникновения конфликтных ситуаций городской совет рекомендует не использовать символику несуществующих и непризнанных государств (военизированных формирований) в дни государственных праздников в г. Ивано-Франковске. А 9 мая в Ивано-Франковске признано Днем скорби по погибшим во Второй мировой войне. За такое решение проголосовали 38 депутатов.

Всего в Ивано-Франковском горсовете насчитывается 60 депутатов.