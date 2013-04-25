Нардепы нагрянули в Лукьяновское СИЗО: 36 человек в камере плюс антисанитария (фото)

Как сообщает "Голос Украины", народные депутаты Украины - члены Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений - Валерий Пацкан, Анна Герман и Ирина Луценко вместе с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Валерией Лутковской без предупреждения нагрянули в Киевский следственный изолятор № 13.

Собственными глазами нардепы увидели разные камеры - предварительного заключения, для содержания транзитно-пересыльных, а также камеры, где содержатся женщины с детьми. Кроме того, они посетили камеру № 157, где недавно содержался Юрий Луценко.

«Увиденное поразило, - рассказал председатель комитета Валерий Пацкан. - Разве то, что здесь находятся заключенные, является оправданием тому, чтобы относиться к этим людям, как к животным? Здесь полная антисанитария, ужасные условия содержания. Есть камеры, в которых содержатся до 36 заключенных. Трудно передать, что там происходит! С лекарств для осужденных - анальгин и ношпа. На завтрак - частично прогнившая картошка. Ни на что больше украинское государство оказалось не способно ».

Фото пресс-службы Валерия Пацкана