Лукашенко поклялся никому из родных власть не отдавать - даже Коле

Об этом заявил президент Белоруссии в интервью телеканалу RT.

«Я поклялся, что я ни в коем случае не буду передавать власть своим родным, близким, родственникам или детям. Это исключено. Но самое главное, власть у нас после Лукашенко будет у того, кто ее выиграет на выборах», - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует Лента.ру.

Говоря о своем младшем сыне Николае, которого ранее СМИ неоднократно называли возможным преемником белорусского лидера, Лукашенко сообщил, что тот не демонстрирует никаких политических амбиций.

«Я не хотел бы, чтобы он шел в политику. Он уже в восьмилетнем возрасте наелся этой политики от отца. Он это увидел, у него даже в детстве не было и нет мысли о том, что вот у меня папа - президент, я тоже буду президентом», - отметил Лукашенко.