В Киеве задержаны активисты, которые протестовали против вырубки деревьев (фото)
17:55, 20 апреля 2013Политика
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В Киеве задержаны активисты, которые проводили акцию против вырубки деревьев на Оболони. Милиция информацию отрицает.
Фото с Facebook Владимира Арьева
Сегодня в Киеве милицией были задержаны двое активистов, проводивших акцию протеста против вырубки деревьев на ул. Днепроводской (Оболонский район).
Об этом УНИАН сообщили в общественной организации "Сохрани старый Киев"."Были задержаны милицией при неизвестных обстоятельствах двое активистов: Игорь Луценко и Виталий Грузинов. Они находятся в райотделе на ул. Малиновского, 2а", - отметили представители ОО.
В свою очередь в столичном главке милиции факт задержания отрицают. "Двое активистов были приглашены в райуправления для выяснения обстоятельств и предоставления объяснений. Их никто не задерживал", - сообщили в милиции.
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