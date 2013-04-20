В Киеве задержаны активисты, которые протестовали против вырубки деревьев (фото)

Сегодня в Киеве милицией были задержаны двое активистов, проводивших акцию протеста против вырубки деревьев на ул. Днепроводской (Оболонский район).

Об этом УНИАН сообщили в общественной организации "Сохрани старый Киев".

"Были задержаны милицией при неизвестных обстоятельствах двое активистов: Игорь Луценко и Виталий Грузинов. Они находятся в райотделе на ул. Малиновского, 2а", - отметили представители ОО.

В свою очередь в столичном главке милиции факт задержания отрицают. "Двое активистов были приглашены в райуправления для выяснения обстоятельств и предоставления объяснений. Их никто не задерживал", - сообщили в милиции.