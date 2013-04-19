Симоненко: Фракция КПУ будет голосовать за недоверие правительству

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Верховной Рады, где рассматривается вопрос об ответственности Кабинета министров.

П.Симоненко отметил, что правительство обещало решать вопросы улучшения взаимоотношений с РФ, вступления в Таможенный союз.

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“Но в результате работы этого правительства ничего не изменилось. Поэтому сегодня фракция КПУ, как и предупреждала, будет голосовать за вотум недоверия правительству”, - отметил П.Симоненко.