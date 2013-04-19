Известные украинские дипломаты просят Януковича помиловать Тимошенко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

«Исправление недостатков правосудия является одним из важнейших полномочий главы государства, действенным конституционным способом восстановления справедливости и возвращения гражданину его законных прав и свобод», - отмечают авторы обращения.

«Отсутствие решения об освобождении Юлии Тимошенко для мировой общественности является свидетельством недемократичности украинской власти и главным препятствием для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС», - подчеркивается в документе.

Дипломаты отмечают, что «освобождение Юлии Тимошенко будет означать прекращение политических репрессий, восстановление верховенства права, возвращение Украины в круг цивилизованных демократических государств и даст возможность, наконец, реализовать наш исторический европейский выбор».

По теме: Левочкин пообещал женщинам-депутатам встречу с Януковичем

«Уважаемый Виктор Федорович, обращаемся к Вам с ходатайством принять решение об освобождении Юлии Владимировны Тимошенко от отбывания наказания на основании п. 27 ч. 1 статьи 106 Конституции Украины и ч. 1 статьи 87 Уголовного кодекса Украины (предусматривает помилование Президентом – УНИАН), а также ее полной юридической и политической реабилитации», - говорится в обращении к В.Януковичу.

Под документом поставили свои подписи Борис Тарасюк (министр иностранных дел, 1998-2000, 2005-2007); Петр Порошенко (министр иностранных дел, 2009-2010); Валентин Наливайченко (заместитель министра иностранных дел, 2004-2005); Олег Белорус (первый посол Украины в США, экс-вице-президент ПА ОБСЕ); Александр Чалый (заместитель министра иностранных дел, 2009-2010); Владимир Василенко (Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины); Дмытро Павлычко (поэт, посол, Герой Украины).