На выборах в Львовский облсовет победил один кандидат Партии регионов

Львовская областная государственная администрация обнародовала протоколы ОИК о результатах промежуточных выборов депутатов Львовского областного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с обнародованными протоколами Львовской областной ТИК, в округе №2 (г. Львов) победил кандидат от ВО «Свобода» Иосиф Ситник; в округе №19 (Бродовский район) победу одержал «свободовец» Юрий Шаваров; в округе №20 (Бродовский район) победил выдвиженец ВО “Свобода” Роман Ковальчук; в округе №24 (Городокский район) победил представитель партии “УДАР” Владимир Саган; в округе №34 (Каменка-Бугский район) победил «свободовец» - Михаил Костюк; в округе №47 (Сколевский район) победил представитель Партии регионов Михаил Гнатишин: в округе №58 (Яворовский район) победил представитель ВО «Батькивщина» Иван Стецкович. Как сообщал УНИАН, 7 апреля состоялись промежуточные выборы депутатов Львовского областного совета в 7 одномандатных мажоритарных избирательных округах.

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