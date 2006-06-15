Украинцам будут отключать свет, газ и воду

Кабинет министров Украины на своем сегодняшнем расширенном заседании с участием председателей областных государственных администраций решил предпринять жесткие меры для обеспечения стопроцентной оплаты за текущее потребление энергоносителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр топлива и энергетики Украины Иван ПЛАЧКОВ после заседания правительства.

«Это очень просто: идет платежка на счет энерснабженческих организаций, если это не будет выполняться, потребители будут отключены от потребления энергоносителей», - сказал министр.

По его словам, на сегодняшний день в Украине нет категории потребителей, которых нельзя было бы отключать от потребления энергоносителей. «Сегодня премьер дал четкую команду. Что касается, в частности, водоканалов, мы будем разрабатывать график погашения задолженности», - сказал И.ПЛАЧКОВ.