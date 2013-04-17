Власенко: ГПУ возвратила советнику Лазаренко десятки миллионов долларов

Генеральная прокуратура Украины разблокировала доступ Петру Кириченко, который является свидетелем обвинения по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня, к его имуществу стоимостью десятки миллионов долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове заявил защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергей Власенко, подчеркивая предвзятость показаний П.Кириченко по делу об убийстве Е.Щербаня.

По мнению защитника, все показания, которые предоставил П.Кириченко, были предоставлены под давлением прокуратуры или “были куплены”.

“Эти активы П.Кириченко, которые ему подарила назад Генеральная прокуратура, закрыв и против него, и против его жены все уголовные дела, исчисляются суммой в десятки миллионов долларов”, - сказал С.Власенко.

“Это четыре большие квартиры в городе Киеве, это с депозита была освобождена сумма около 1,5 млн дол. наличностью, ему предоставили доступ к ряду активов, которые у него были изъяты 10 лет тому назад, и при этом прокурор, как попугай, продолжает говорить, что это независимый свидетель”, - подчеркнул защитник.

По мнению С.Власенко, прокуратуру не интересуют аргументы защиты Ю.Тимошенко о том, что показания П.Кириченко являются предвзятыми.

“То, что он деньги получил от прокуратуры, то, что против него закрыли все дела, то, что его жена находилась в СИЗО, когда он давал показания, будучи заложником — это прокуратуру не интересует”, - возмутился защитник.

Он отметил, что гособвинение по делу Е.Щербаня и защита Ю.Тимошенко находятся в принципиально разных положениях. В частности, по его словам, защита экс-премьера до сих пор не получила копий протоколов допроса П.Кириченко.

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С.Власенко подчеркнул, что Ю.Тимошенко требует своей доставки в Печерский райсуд Киева, где 19 апреля пройдет допрос П.Кириченко. От имени экс-премьера он попросил журналистов всеми возможными способами “осуществить контроль за ее доставкой в суд”.

“Если им нечего бояться, они должны вас всех завести к ней, чтобы вы имели возможность все у нее спросить”, - сказал С.Власенко.

Защитник также выразил убеждение, что пенитенциарная служба продолжит чинить препятствия и откажется доставлять Ю.Тимошенко на допрос П.Кириченко.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко преднамеренного убийства из корыстных побуждений.

В рамках судебных следственных действий на стадии досудебного расследования дела об убийстве Е.Щербаня допрошены 6 свидетелей - Игорь Марьинков, Сергей Зайцев, Владимир Щербань, Александра Кужель, Сергей Тарута и Виталий Гайдук.

Печерский районный суд Киева планирует 19 апреля допросить бывшего советника экс-премьер-министра Павла Лазаренко П.Кириченко в качестве свидетеля по делу об убийстве Е.Щербаня.

В феврале этого года защита Ю.Тимошенко обратилась в Генеральную прокуратуру с заявлением, в котором требовала провести расследование относительно причастности помощника П.Лазаренко П.Кириченко к убийству в 1996 году Е.Щербаня. Заявление защиты Ю.Тимошенко базировалось на показаниях допрошенного в суде свидетеля С.Зайцева, который сказал, что оплату за убийство осуществлял П.Кириченко.

Позже защитник Ю.Тимошенко С.Власенко заявил, что Генеральная прокуратура в конце марта отказалась расследовать возможную причастность П.Кириченко к убийству Е.Щербаня.