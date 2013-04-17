Украинский МИД ответил на обвинения в препятствовании модернизации ЧФ РФ
Модернизация Черноморского флота России, который дислоцируется на территории Украины, может происходить исключительно на основании двустороннего межправительственного соглашения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом исполняющий обязанности директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о том, что российские СМИ обвиняют Украину в препятствовании модернизации ЧФ РФ.
“Наша позиция известна: модернизация той части ЧФ, которая дислоцируется на территории Украины, может происходить исключительно на основании подписания соответствующего двустороннего межправительственного соглашения. Как я понимаю, с таким подходом соглашается и российская сторона. Однако на сегодняшний день такой проект межправительственного соглашения со стороны Российской федерации не поступал”, - подчеркнул он.
По словам Е.Перебыйноса, если такой проект будет предоставлен, украинская сторона его непременно рассмотрит.