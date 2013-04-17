Украинский МИД ответил на обвинения в препятствовании модернизации ЧФ РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом исполняющий обязанности директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о том, что российские СМИ обвиняют Украину в препятствовании модернизации ЧФ РФ.

“Наша позиция известна: модернизация той части ЧФ, которая дислоцируется на территории Украины, может происходить исключительно на основании подписания соответствующего двустороннего межправительственного соглашения. Как я понимаю, с таким подходом соглашается и российская сторона. Однако на сегодняшний день такой проект межправительственного соглашения со стороны Российской федерации не поступал”, - подчеркнул он.

По словам Е.Перебыйноса, если такой проект будет предоставлен, украинская сторона его непременно рассмотрит.