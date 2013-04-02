Путин запретил ремонтировать боевые корабли за рубежом

Об этом сообщает российская газета «Известия».

«В.Путин запретил Минобороны ремонтировать военные корабли на зарубежных верфях. Как сообщил «Известиям» источник в военном ведомстве, президент отклонил предложение министра обороны Сергея Шойгу отправить российские боевые корабли на ремонт на зарубежные верфи. Эту информацию подтвердил и источник «Известий» в Кремле», - говорится в статье.

Сообщается, что В.Путин поручил организовать работу по ремонту кораблей на российских верфях и сейчас этим занимается вице-премьер по ОПК Дмитрий Рогозин.

По данным С.Шойгу, сейчас 80% из более 1 тыс. российских боевых и вспомогательных судов выработали ресурс и эксплуатируются за пределами межремонтных сроков. При этом по Госпрограмме вооружений до 2020 года запланирован ремонт всего 65 боевых кораблей, 12 специальных и 62 вспомогательных судов. Одновременно с этим взамен устаревших кораблей планируется построить 113 боевых кораблей, восемь специальных и 65 судов обеспечения.

В то же время, по оценкам военных, российские верфи не способны обеспечить ремонт и обслуживание всех кораблей. Так, по данным Минобороны РФ, в 2012 году Объединенная судостроительная корпорация, которая объединяет практически все российские судоремонтные и судостроительные заводы, не завершила ремонт шести и сервисное обслуживание на 157 кораблях и судах ВМФ России.

Как сообщал УНИАН, представители предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса неоднократно заявляли о готовности приобщиться к ремонту кораблей и судов Черноморского флота Российской Федерации.

7 марта 2012 года министры обороны Украины и России обсудили возможность ремонта и модернизации кораблей ЧФ РФ на украинских заводах.

15 декабря 2012 года в Севастополе около 20 активистов общественных организаций «Союз рабочих Севастополя» и «Красная гвардия Спартака» пикетировали здание штаба ЧФ РФ с требованием к Министерству обороны России выплатить ПАО «Севморзавод» 4,1 млн рублей задолженности за отремонтированный большой противолодочный корабль «Очаков».

«Наличие данного долга ведет к дальнейшему уничтожению Севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе. Многие севастопольцы лишены рабочих мест на производстве, являющемся гордостью нашего города-героя», - говорится в письме министру обороны РФ С.Шойгу. Авторы письма посетовали на то, что российский ВМФ начиная с 2009 года ремонтирует свои корабли за границей, одновременно уже несколько лет не производится расчет за ремонт «Очакова».