Оппозиция придумала рецепт против «тушкования»

Оппозиционные депутаты инициируют внесение изменений в Конституцию Украины, которые вводят механизм отзыва народного депутата.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, член фракции «Батькивщина» Николай Томенко сегодня на брифинге заявил, что «начинаем и реализуем общественную инициативу давления на депутатов с целью внесения изменений в Конституцию Украины для того, чтобы зафиксировать еще одну предпосылку досрочного лишения депутатского мандата – отзыв народного депутата».

Также, по его словам, инициируется законопроект о процедуре отзыва народного депутата.

Еще один инициатор этой гражданской инициативы, народный депутат Юрий Деревянко (внефракционный) отметил, что предлагаются изменения в Конституцию, которые будут предусматривать, что досрочное прекращение полномочий народного депутата возможно в случае отзыва его избирателями в порядке, определенном законом, который принимается решением не менее 2/3 конституционного состава ВР.

Он считает, что такая инициатива должна оградить “от появления новых тушек, а также фактически будет введена политическая ответственность”.

Ю.Деревянко отметил, что сначала необходимо будет собрать 150 подписей народных депутатов под проектом изменений в Конституцию с тем, чтобы подать их на рассмотрение парламента.

Ю.Деревянко сообщил, что он вместе с Н.Томенко вошел в общественную инициативу “Мы избираем, мы отзываем”, целью которой является реализация желания более 80% избирателей получить возможность отзывать народного депутата.

Он сообщил, что нужно предпринять несколько шагов на этом пути, первым из которых является – «приобщение к подписанию петиции в режиме онлайна».

По его словам, на местах инициативная группа будет собирать подписи под этой петицией для того, чтобы направить ее в ВР.

Еще одним шагом Ю.Деревянко назвал то, что все желающие эксперты и специалисты и народные депутаты во время проведения всех процедур для внесения изменений в Конституцию будут привлечены для обсуждения этой инициативы и разработки соответствующего законопроекта.

Ю.Деревянко отметил, что этот вопрос должен быть не менее принципиальным, чем вопрос личного голосования в ВР.