Спикер ВР говорит, что тушка-Немилостивый написал новое заявление

Народный депутат Виталий Немилостивый написал еще одно заявление, где речь идет о сложении им полномочий вместе с лидером фракции “Батькивщина” Арсением Яценюком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак сегодня журналистам.

По словам спикера, в понедельник ему поступило заявление В.Немилостивого по поводу сложения им депутатских полномочий.

В.Рыбак добавил, что это заявление было направлено на рассмотрение профильного комитета.

В то же время, как сообщил В.Рыбак, “вчера просматривал я почту, и есть второе заявление - рассмотреть это заявление вместе с заявлением Арсения Яценюка».

«Я также направил в комитет, так как заявления А.Яценюка нет. Я думаю, что его и не будет, потому поживем - увидим”, - сказал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, В.Рыбак 4 апреля на заседании парламента, которое проходило в здании комитетов ВР на улице Банковой, заявил, что депутаты Олег Канивец, В.Немилостивый, Роман Стаднийчук и Игорь Скосар вышли из фракции “Батькивщина”.

8 апреля депутат В.Немилостивый сообщил, что написал заявление о сложении депутатских полномочий.

«Согласно тексту присяги, которую я подписывал как член ОО «Батькивщинв», я обещал в случае выхода из фракции написать заявление о сложении депутатских полномочий», - напомнил В.Немилостивый.

«Я готов взять ответственность за каждое свое слово, и для меня действительно было делом чести после выхода из фракции подать на рассмотрение Верховной Рады заявление о лишении меня мандата народного депутата», - подчеркнул В.Немилостивый.

Также В.Немилостивый на своей странице в Facebook разместил отсканированную копию своего заявления от 5 апреля на имя председателя ВР В.Рыбака, в котором просит поставить на рассмотрение в повестку дня пленарного заседания ВР 16 апреля вопрос о досрочном прекращении им полномочий народного депутата.