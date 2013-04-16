Главное за день: обзор топ-новостей

МИД пытается связаться с 6 украинскими участниками марафона в Бостоне

Министерство иностранных дел Украины пытается связаться с 6 украинскими участниками марафона в Бостоне. Напомним, два взрыва с интервалом в 12 секунд прогремели в ночь на вторник в Бостоне во время международного марафона. По данным полиции, бомбы были заложены на расстоянии 50-100 метров друг от друга. Погибли 3 и ранены более 140 человек. Власти США признали событие терактом. Расследование взяло под контроль ФБР. Эти взрывы стали самой большой террористической акцией на территории США за последние 11,5 лет. Как сообщило ранее ФБР, мотивы преступников пока не установлены, ситуация остается нестабильной.

Украина сократила импорт нефти в 7 раз

Украина в январе-феврале 2013 года сократила импорт нефти (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 7 раз - до 83,718 млн. дол. с 611 млн. дол.

Власти КНДР поставили ультиматум Южной Корее

Верховное командование КНДР предъявило ультиматум Южной Корее, потребовав от нее прекратить враждебную деятельность, направленную против Пхеньяна.

В Печерском суде допрашивают Гайдука - без Тимошенко

Печерский районный суд Киева начал допрос в качестве свидетеля одного из основателей компании «Индустриальный союз Донбасса» Виталия Гайдука по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня в 1996 году. Гайдук заявляет об отсутствии у него прямых доказательств причастности Тимошенко к убийству Щербаня.

ВР отказалась назначить выборы в Киеве

Верховная Рада Украины отклонила проект постановления о назначении внеочередных выборов Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета (№ 1034). За соответствующее решение проголосовали 200 депутатов из 373 зарегистрированных в сессионном зале.

В Иране произошло сильное землетрясение: около 40 человек погибли

Сотни людей могли погибнуть в результате землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего во вторник на юго-востоке Ирана, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление неназванного представителя иранских властей.

Янукович: Украина имеет амбициозную цель - в этом году подписать Соглашение об ассоциации с ЕС

"Мы имеем амбициозную цель - подписать в ноябре этого года на саммите в Вильнюсе Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом", - сказал Президент.