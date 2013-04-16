В Печерском суде допрашивают Гайдука - без Тимошенко

Печерский районный суд Киева начал допрос в качестве свидетеля одного из основателей компании «Индустриальный союз Донбасса» Виталия Гайдука по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня в 1996 году.

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание проходит в Апелляционном суде Киева под председательством следственного судьи Оксаны Царевич.

В начале судебного заседания судья отметила, что подозреваемая в совершенных преступлениях экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко была надлежащим образом проинформирована о времени и дате заседания, но на судебное заседание не прибыла.

Сейчас В.Гайдук дает свободное объяснение обстоятельствам совершенного преступления в отношении Е.Щербаня.

Как сообщал УНИАН, В.Гайдук является экс-совладельцем корпорации "Индустриальный союз Донбасса", соучредителем которой в 1990-х стал Е.Щербань.

15 апреля защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко заявил, что экс-премьер-министр категорически настаивает на том, чтобы пенитенциарная служба обеспечила ее личное участие в заседании Печерского районного суда Киева, на котором состоится допрос свидетеля В.Гайдука. В то же время он подчеркнул, что Ю.Тимошенко «требует от пенитенциарной службы действовать в соответствии с украинским законодательством».

С.Власенко подчеркнул, что Государственная пенитенциарная служба должна определиться, или Ю.Тимошенко находится на стационарном лечении и тогда в соответствии с п.5 ст. 138 УПК приостановить все действия до выздоровления экс-премьера или признать ее здоровой, и не спрашивая её мнения доставлять на судебные заседания.

«Все остальное придумывает пенитенциарная служба, но это не имеет отношения ни к закону, ни к логике, ни к здравому смыслу, ни к чему», - отметил С.Власенко.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины называет заказчиками убийства Е.Щербаня экс-премьеров Павла Лазаренко и Ю.Тимошенко.