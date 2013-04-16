Верховная Рада отказалась назначить выборы в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 200 депутатов из 373, зарегистрированных в сессионном зале.



Этим проектом Постановления предлагалось назначить внеочередные выборы Киевского городского председателя и депутатов Киевского городского совета на воскресенье, следующее по истечение 60-дневного срока с момента вступления в силу этого постановления, и провести их в порядке, определенном Законом Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей".

Центральная избирательная комиссия с учетом предложений соответствующей территориальной избирательной комиссии, в соответствии с проектом постановления, должна определить в установленном порядке объем бюджетных расходов, необходимых для проведения внеочередных выборов Киевского городского председателя и депутатов Киевского городского совета.

Кроме того, отмечается в проекте постановления, Кабинет министров Украины в пределах своих полномочий должен принять неотложные меры по обеспечению финансирования внеочередных выборов Киевского городского председателя и депутатов Киевского городского совета за счет средств целевой субвенции из Государственного бюджета Украины.