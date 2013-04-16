Украина сократила импорт нефти в 7 раз

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, импорт нефти в денежном выражении в феврале 2013 года сократился по сравнению с предыдущим месяцем почти в три раза - до 23,317 млн долл. с 60,401 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, Украина в январе-феврале 2013 года сократила импорт нефти в 7 раз - до 111,4 тыс. тонн по сравнению с 763,4 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года.

Поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Украины за указанный период сократились на 59,8% по сравнению с январем-февралем 2012 года - до 513,1 тыс. тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе-феврале текущего года сократилась на 65,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 480,2 тыс. тонн.

Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.