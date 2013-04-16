Полиция назвала число жертв взрыва в Бостоне

На данный момент в результате взрывов трое погибших", - сказал Дэвис.

По крайней мере 141 человек ранен, сообщает телеканал CNN. Состояние 17 из них оценивается как критическое, а из тел пострадавших врачи извлекают металлические шарики, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей местного госпиталя. По информации телеканала, характер ранений пострадавших свидетельствует о том, что взрывное устройство было установлено невысоко от земли. Врачи говорят, что к ним поступают пациенты с различными ранениями - от сильных ушибов до ампутации конечностей.

По данным силовиков, подозреваемых в совершении теракта пока нет - "есть лишь люди, которых допрашивают": "Мы перевернем каждый камень, чтобы найти тех, кто это сделал", - сказал комиссар.

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Место взрывов в Бостоне будет оцеплено еще день-два, сообщил журналистам губернатор Массачусетса Деваль Патрик: "Центр города будет открыт, но меры безопасности будут усилены, а само место терактов будет оцеплено еще день-два", - сказал губернатор. По его словам, в связи с повышенными мерами безопасности завтра в течение дня представители правоохранительных органов будут выборочно проверять сумки у пассажиров метро.

Два взрыва на финише Бостонского марафона прогремели с интервалом в 12 секунд. По данным полиции, бомбы были заложены на расстоянии 50-100 метров друг от друга, передает РИА Новости.