В Иране произошло сильнейшее землетрясение: около 40 человек погибли
15:00, 16 апреля 2013Мир
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Сотни людей могли погибнуть в результате землетрясения магнитудой 7,8, которое произошло во вторник на юго-востоке Ирана, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление неназванного представителя иранских властей.
Как сообщило позже государственное телевидение Ирана, к настоящему времени подтверждена гибель не менее 40 человек, разрушено более 1,2 тысячи домов, передает РИА Новости.
По данным американских сейсмологов, эпицентр находился в 200 километрах к юго-востоку от иранского города Захедан. Очаг подземных толчков, зафиксированных в 13.44 по Киеву, залегал на глубине около 82 километров. Землетрясение также ощущалось в соседних странах, в частности, в столице Индии Нью-Дели, и в государствах Персидского залива.
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