В Иране произошло сильнейшее землетрясение: около 40 человек погибли

Как сообщило позже государственное телевидение Ирана, к настоящему времени подтверждена гибель не менее 40 человек, разрушено более 1,2 тысячи домов, передает РИА Новости.



По данным американских сейсмологов, эпицентр находился в 200 километрах к юго-востоку от иранского города Захедан. Очаг подземных толчков, зафиксированных в 13.44 по Киеву, залегал на глубине около 82 километров. Землетрясение также ощущалось в соседних странах, в частности, в столице Индии Нью-Дели, и в государствах Персидского залива.