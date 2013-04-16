Власти КНДР объявили ультиматум Южной Корее

Об этом сообщает Agence France-Presse, передает Лента.ру.

Как говорится в официальном заявлении командования северокорейской армии, «вся армия и весь народ КНДР кипит от возмущения по поводу этого чудовищного преступления».

Преступлением, как уточняется в тексте заявления, КНДР считает акцию южнокорейских активистов, которые 15 апреля, в день 101-ой годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, сожгли в Сеуле его портрет, а также портреты его сына Ким Чен Ира и действующего главы страны Ким Чен Ына.

Согласно тексту ультиматума, в случае новых оскорблений со стороны «южнокорейских марионеток» КНДР будет атаковать своих врагов без предупреждения. Также Северная Корея заявила, что, если Южная Корея хочет наладить диалог между странами, она должна принести извинения за свои «оскорбительные действия».

Власти Южной Кореи назвали предъявленный им ультиматум «досадным» и заявили, что будут жестко отвечать на любые провокации со стороны КНДР.