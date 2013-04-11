Городской голова Черкасс обвинил горсовет в интриганстве

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горсовета со ссылкой на С.Одарича, мэра несколько удивил роспуск исполкома.

«Особенно причины роспуска, ведь в целом претензии касаются решений, которые принимал исполком прошлой каденции. К тому же некорректно выносить из-под полы подобные проекты, ведь следовало предупредить членов исполкома. Они бы смогли выступить, разъяснить все спорные моменты», - сказал С.Одарич.

По словам мэра, возможные последствия такого решения – остановка жизни в Черкассах. Потому что оперативное управление городом осуществляет именно исполком, который собирается не реже двух раз в неделю, принимает решения, дает разрешения.

По мнению городского головы Черкасс, “…очевидно, что камнем преткновения стал городской голова. Все эти выстрелы – это попытка «поиграть мышцами». План у организаторов – выйти на 45 голосов (2/3 совета) чтобы снять городского голову. Если подпишу это решение, то буду предлагать новый состав исполкома, ведь в полномочиях городского головы – выносить такое предложение. Но имею большие сомнения, что это решение будет подписано”, – заявил мэр.

С.Одарич говорит, что сейчас образовалось интересное и ситуативное большинство в городском совете – это Партия регионов, Батькивщина, Фронт Змин, УДАР, коммунисты и социалисты. Они дружно и единодушно голосовали с первой минуты сессии.

По словам мэра, депутатская группа Свободных Демократов начинает формировать новое большинство. А это ситуативное большинство будет постоянно наталкиваться на внутренние конфликты и долго не продержится.

Как разъяснил секретарь Черкасского горсовета Виктор Горкун, у мэра есть право на протяжении пяти дней ветировать решение. Если мэр не подпишет это решение, то оно обязательно включается в повестку дня следующего сессионного заседания и для того, чтобы преодолеть это вето - нужен 41 голос "за". Если вето не будет преодолено, то решение не вступает в силу.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 апреля, на очередной сессии депутаты Черкасского горсовета поименным голосованием приняли решение о роспуске исполнительного комитета и прекращении полномочий заместителей городского головы и управляющего делами.

За это решение проголосовали 34 депутата из 60.

В решении отмечается, что исполнительный комитет Черкасского горсовета и его члены систематически нарушают Конституцию и законы Украины. А последнее решение исполкома о проведении массовых мероприятий в Черкассах, которое ограничило свободу собраний и их проведение, вызвало возмущение среди представителей партий и общественности.

Кроме того, этим решение исполком безосновательно создал напряженность в обществе, что привело к массовым акциям протеста. Кроме того, депутаты обвиняют исполком еще в ряде решений, принятых с нарушением законов. Городскому председателю Сергею Одаричу поручено в двухнедельный срок подобрать новых членов исполкома горсовета. За это решение проголосовали депутаты фракций Партии регионов, “Батькивщины”, партии “УДАР” и Компартии.

Кроме того, на сессии Черкасского горсовета избрана новая счетная комиссия. «За» проголосовало большинство депутатов – 51 человек. Нынешнего председателя комиссии депутаты от оппозиции обвинили в фальсификации голосов.