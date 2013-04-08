Луценко уверяет, что не собирается становиться четвертым лидером оппозиции

22:29, 08 апреля 2013
Политика
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Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко утверждает, что после освобождения из тюрьмы, не собирается становиться четвертым лидером оппозиции, поскольку уже существующих трех достаточно.

Луценко отметил, что поддерживает

Об этом он заявил сегодня в прямом эфире телеканала ТВi.

”Я не собираюсь становиться четвертым лидером оппозиции - у нас есть три. Мое видение такое. Я точно завтра или послезавтра не пойду на Майдан (я думаю, что в еще одном ораторе акции оппозиция не нуждается). Для того, чтобы произошли изменения, люди должны выходить не на какого-то лидера, а должен быть план действий. Я предлагаю этим людям объединиться для написания этого плана. Это будет тендер для избрания лидера оппозиции”, - сказал Ю.Луценко.

В то же время он отметил, что поддерживает ”выездные” акции оппозиции, потому что ”надо идти к людям, с людьми нужно говорить, и они правильно делают”.

По словам Ю.Луценко, будущий Майдан должен быть настолько масштабно поддержан, как был поддержан Майдан в 2004 году, ”насколько Янукович будет больше вцепляться в кресло, чем Кучма”.

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