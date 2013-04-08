Луценко уверяет, что не собирается становиться четвертым лидером оппозиции

Об этом он заявил сегодня в прямом эфире телеканала ТВi.

”Я не собираюсь становиться четвертым лидером оппозиции - у нас есть три. Мое видение такое. Я точно завтра или послезавтра не пойду на Майдан (я думаю, что в еще одном ораторе акции оппозиция не нуждается). Для того, чтобы произошли изменения, люди должны выходить не на какого-то лидера, а должен быть план действий. Я предлагаю этим людям объединиться для написания этого плана. Это будет тендер для избрания лидера оппозиции”, - сказал Ю.Луценко.

В то же время он отметил, что поддерживает ”выездные” акции оппозиции, потому что ”надо идти к людям, с людьми нужно говорить, и они правильно делают”.

По словам Ю.Луценко, будущий Майдан должен быть настолько масштабно поддержан, как был поддержан Майдан в 2004 году, ”насколько Янукович будет больше вцепляться в кресло, чем Кучма”.