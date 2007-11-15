У Литвина думают, что избиратели и нардепы стали заложниками нескольких человек

Председатель Трудовой партии Украины, представитель Блока Литвина Михаил СИРОТА считает, что сегодня украинский парламентаризм находится на стадии активного разрушения.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии М.СИРОТЫ по поводу начала и эффективности работы нового парламента.

«Мощные удары по украинскому парламентаризму, которые мы получили на протяжении 2004-2006 годов, не прошли бесследно: парламентаризм Украины находится сегодня в стадии активного разрушения. Именно это является причиной такого начала неэффективной работы Верховной Рады”, - отметил, в частности, политик.

Кроме того, М.СИРОТА убежден, что в случае внедрения в конституционное правовое поле положения об императивном мандате народного депутата и полного снятия с него неприкосновенности, неминуемо наступит полная деградация парламентаризма.

“Ведь сейчас все народные депутаты Украины выведены из процесса парламентской работы. Все преданно на откуп лидерам мегаблоков. По сути, народные депутаты и общество стали заложниками неспособности договориться между собой нескольких лидеров олигархических парламентских сил этих трех мегаблоков”, - отмечает М.СИРОТА.

Политик считает, что неэффективная работа ВР несет в себе еще одну угрозу - граждане на будущих выборах могут просто отказаться приходить на избирательные участки. “Отказ от своего избирательного права является очень серьезной опасностью, которая касается ст. 5 Конституции Украины, которая указывает, что народ - единственный источник власти. Если он откажется формировать последнюю, это станет серьезной опасностью для всего украинского общества”, - отмечает М.СИРОТА, подчеркивая, что “сегодня нужно говорить не столько уже о формировании коалиции в Верховной Раде, как о системном восстановление парламентаризма в Украине как такового».