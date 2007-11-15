У Литвина думают, что избиратели и нардепы стали заложниками нескольких человек
Комментарий Михаилы Сироты
Председатель Трудовой партии Украины, представитель Блока Литвина Михаил СИРОТА считает, что сегодня украинский парламентаризм находится на стадии активного разрушения.
Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии М.СИРОТЫ по поводу начала и эффективности работы нового парламента.
«Мощные удары по украинскому парламентаризму, которые мы получили на протяжении 2004-2006 годов, не прошли бесследно: парламентаризм Украины находится сегодня в стадии активного разрушения. Именно это является причиной такого начала неэффективной работы Верховной Рады”, - отметил, в частности, политик.
Кроме того, М.СИРОТА убежден, что в случае внедрения в конституционное правовое поле положения об императивном мандате народного депутата и полного снятия с него неприкосновенности, неминуемо наступит полная деградация парламентаризма.
“Ведь сейчас все народные депутаты Украины выведены из процесса парламентской работы. Все преданно на откуп лидерам мегаблоков. По сути, народные депутаты и общество стали заложниками неспособности договориться между собой нескольких лидеров олигархических парламентских сил этих трех мегаблоков”, - отмечает М.СИРОТА.
Политик считает, что неэффективная работа ВР несет в себе еще одну угрозу - граждане на будущих выборах могут просто отказаться приходить на избирательные участки. “Отказ от своего избирательного права является очень серьезной опасностью, которая касается ст. 5 Конституции Украины, которая указывает, что народ - единственный источник власти. Если он откажется формировать последнюю, это станет серьезной опасностью для всего украинского общества”, - отмечает М.СИРОТА, подчеркивая, что “сегодня нужно говорить не столько уже о формировании коалиции в Верховной Раде, как о системном восстановление парламентаризма в Украине как такового».