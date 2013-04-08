Павел Балога отправит заявление о выходе из фракции ПР заказным письмом

Народный депутат Украины Павел Балога заявляет, что направит в аппарат Верховной Рады повторное заявление о выходе из состава фракции Партии регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Единый Центр», об этом П.Балога заявил журналистам, отвечая на вопрос о вроде бы отсутствии соответствующего заявления в аппарате парламента.

«Никакого участия в жизни фракции Партии регионов не принимаю. Посмотрите на сайт Верховной Рады и как я голосую. По регламенту, мое заявление о выходе из Партии регионов должен объявить председатель Верховной Рады. Есть у меня такой рычаг, чтобы я мог его вынудить это сделать? На господина Рыбака, ввиду его возраста и почтенности, я не могу нажать и вынудить зачитать», - сказал П.Балога.

Депутат уверил, что подписанное им заявление было подано в аппарат парламента, и его копия выложена в Интернет.

Однако из-за манипуляции с настоящим документом, народный депутат на следующем заседании еще раз напишет соответствующее заявление и отправит заказным письмом по адресу аппарата Верховной Рады. Чтобы уже не было спекуляций со стороны представителей власти о существовании или не существовании документа.

Политик заявляет, что причина задержки в обнародовании заявления о выходе из фракции – желание партии власти лишить его мандата силами судей Конституционного суда именно как члена их фракции.

Павел Балога уверен, что это решение суда все равно должны внести на рассмотрение парламентариев. И еще вопрос в том, захотят ли все представители партии власти голосовать за лишение депутатских полномочий, ведь понимают, что завтра подобное может произойти и с ними.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2012 года П.Балога написал заявление о выходе из состава фракции Партии регионов.

8 февраля 2013 года Высший административный суд Украины лишил П.Балогу и Александра Домбровского депутатских полномочий.

Основанием для такого решения ВАСУ стал иск депутата Верховной Рады VI созыва Юрия Кармазина, который заявил о фальсификации выборов в округах № 11 (Винницкая область) и № 71 (Закарпатская область).

14 февраля председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил, что направил в КС представление о соответствии Основному Закону решения ВАСУ о лишении народных депутатов П.Балоги и А.Домбровского полномочий.

Председатель парламентской фракции ПР Александр Ефремов проинформировал, что под этим представлением в КС подписался 61 народный депутат из фракции Партии регионов.