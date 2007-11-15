Герман припомнила Тимошенко черта лысого

Партия регионов сегодня намерена в очередной раз предложить кандидатуру представителя коммунистов Валентина МАТВЕЕВА на должность председателя Подготовительной группы по организации и проведению первого заседания Верховной Рады VІ созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила член Подготовительной группы от Партии регионов Анна ГЕРМАН сегодня журналистам.

«МАТВЕЕВ как никто другой больше всего подходит для этой работы. Он имеет большой опыт в работе Регламентного комитета, и мы будем пробовать убедить наших коллег», - сказала А.ГЕРМАН.

При этом она подчеркнула, что Партия регионов «делает и будет делать все для достижения компромисса и консенсуса». «Мы должны научить наших коллег руководствоваться не принципом партийной принадлежности, а принципом профессиональных качеств», - отметила А.ГЕРМАН.

«Если я не ошибаюсь, кажется, Юлия ТИМОШЕНКО сказала, что готова проголосовать хоть за черта лысого, лишь бы избрать председателя рабочей группы, но лучшего у нас не нашлось никого, и мы предлагаем тех, кого мы считаем опытными людьми, людьми, которые будут держать дисциплину и порядок, а также следить за тем, чтобы не нарушался регламент», - добавила представитель Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Партия регионов выдвинула на должность председателя рабочей группы кандидатуру В.МАТВЕЕВА от КПУ. В то же время БЮТ и НУ-НС отказались голосовать за эту кандидатуру.

В частности, по словам представителя НУ-НС Бориса ТАРАСЮКА, блок ни при каких условиях не согласится на избрание председателем Подготовительной группы представителя от КПУ.