Рыбак объяснил дипломатам ситуацию в ВР - чтобы те «не были озадачены»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак во время сегодняшней встречи с руководителями дипломатических миссий стран - членов Европейского Союза и США, аккредитованных в Киеве, объяснил ситуацию, сложившуюся в парламенте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

«Поскольку вы представляете интересы государств, в которых парламенты являются важнейшей ветвью государственной власти и одним из основных фундаментов демократии, мне кажется, что события последних дней в украинском парламенте должны были вас серьезно озадачить», - сказал он.

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Украинский парламент, сказал председатель Верховной Рады, «переживает кризисный сезон с точки зрения законодательной эффективности». «Со времени избрания нового состава Верховной Рады на первое апреля этого года из 958 законопроектов, которые подлежат рассмотрению, принято в целом всего 12 документов, - отметил он. - Среди непринятых законов находится и пакет законопроектов, без которых подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС становится просто невозможным».

В.Рыбак заявил, что парламент седьмого созыва «практически становится недееспособным из-за тактики обструкции, которую меньшинство приняло на вооружение в качестве основного метода внутрипарламентской политической борьбы». «Так называемое «блокирование трибуны» в действительности правильнее было бы назвать военным термином «осада с целью капитуляции» большинства», - сказал он. По словам В.Рыбака, из 28 пленарных заседаний второй сессии Верховной Рады седьмого созыва, включенных в календарный план работы, их абсолютное большинство - 17 - были заблокированы. «Причины такой осады были разными - вы их знаете - но результат был один: полная пленарная бездеятельность парламента», - сказал он.

«Как это не печально, но парламент нового созыва, особенно его отдельные фракции и политические силы, находятся в плену разрушительной стихии открытого пренебрежения к закону, юридического нигилизма по отношению к нами же принятым законам, - отметил В.Рыбак. - Открытое неуважение к закону, низкая правовая дисциплина - крайне опасная тенденция в парламенте. Она закладывает мину замедленного действия под самим парламентаризмом в Украине».

Среди причин, которые порождают такие негативные явления, В.Рыбак назвал «детскую болезнь» новых парламентариев, и, как следствие, низкий законодательный профессионализм депутатского корпуса в целом, и, особенно, новых фракций; доминирование «инерции избирательной борьбы и привычной для новых депутатов митинговой стратегии»; «завышенные политические амбиции как отдельных политических сил, так и их лидеров, ориентация на еженедельные рейтинги, а не на конечный результат депутатской работы»; «крайне полярный характер политических сил, представленных в новом парламенте». «Отсюда - ожесточенность позиций и низкая способность к компромиссу», - констатировал он.

Вчерашние действия большинства В.Рыбак назвал «вполне естественной реакцией» на поведение части народных депутатов Украины, которые называют себя «парламентской оппозицией». «Логика действий большинства была не столько политической, сколько логикой здравого смысла. Парламент не выполняет своих конституционных функций из-за блокирования его работы; не рассматривает законопроекты, которые должны быть приняты для выполнения обязательств Украины в контексте европейской интеграции; кроме того, поведение депутатов трех фракций является прямым нарушением требований Регламента, который имеет силу закона», - объяснил он.

По словам председателя Верховной Рады, как следствие, 3 апреля группа народных депутатов Украины в составе 241 парламентария обратилась с призывом к коллегам из оппозиции начать конструктивную работу и прекратить общение через ультиматумы и шантаж.

В такой ситуации, заявил В.Рыбак, вполне логичным было принятие большинством голосов народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины решения о проведении пленарного заседания не в заблокированном зале пленарных заседаний, а в другом парламентском помещении, которое расположено по улице Банковой.

«Это решение принято в соответствии со статьей 2 Регламента Верховной Рады Украины, а, следовательно, и решения, принятые на пленарном заседании 4 апреля 2013 года, являются вполне легитимными и позволяющими не только решить пакет вопросов внутренней жизни страны, но и предпринять реальные шаги в направлении европейской интеграции», - заявил он.

В.Рыбак сообщил, что вчера парламент рассмотрел 25 вопросов повестки дня, принял 9 законов и 13 законопроектов принял за основу. Четыре законопроекта было отклонено, один возвращен на доработку субъекту права законодательной инициативы, еще один законопроект направлен в Комитет для подготовки к повторному первому чтению.

«В связи с созданием рабочей группы по доработке неотложных законопроектов, которые касаются евроинтеграционной перспективы Украины, было перенесено рассмотрение проекта закона о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексов Украины относительно совершенствования процедуры осуществления конфискации, и проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно введения мер криминально-правового характера в отношении юридических лиц. В числе же принятых за основу - проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию институционной системы защиты персональных данных», - сказал он.

«По моему мнению, вчера парламент принял решения не только по ряду важных внутренних вопросов, но и предпринял реальный шаг, направленный на ускорение европейской интеграции украинского общества. Вот и сравните результат вчерашнего дня с коэффициентом полезного действия парламента за предыдущие пять месяцев, о котором я упомянул в начале нашего разговора», - сказал В.Рыбак.

Председатель Верховной Рады Украины также ответил на вопросы руководителей дипломатических миссий, сообщили в пресс-службе.