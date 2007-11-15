Янукович думает, что нельзя назло кондуктору ходить пешком

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что критика власти не должна строиться на политической конъюнктуре.

Такое мнение В.ЯНУКОВИЧ выразил в авторской статье «Инфляция как вызов украинским политикам», опубликованной сегодня в газете «Факты».

"Я неоднократно говорил, что политику в принципе нельзя строить на подчеркнутом неприятии своих политических оппонентов, на провокации настроений, которые склоняют народ к мнению, что причина всех существующих проблем - в беспомощности действующей власти. Что вот, мол, сменим власть - и все проблемы исчезнут сами: цены снизятся, а зарплаты и пенсии вырастут”, - пишет В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, снижение цен и рост пенсий не произойдет, если строить политику на краткосрочных узкопартийных интересах, не пытаясь мобилизовать на борьбу с опасными процессами в экономике весь национальный потенциал, включая потенциал политических соперников. “Посмотрим на страны Европейского Союза, на Россию. Несмотря на то, что там также имеет место политическая борьба, она никогда не переходит черту, за которой политическое соперничество может негативно повлиять на экономическую безопасность”, - объясняет премьер свою позицию.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, политики должны понимать, что кто бы ни пришел к власти завтра, он не сможет самостоятельно справиться с вызовами, порожденными сложной ситуацией в мировой экономике. “Следует помнить, что ответственность в политике означает, в первую очередь, ответственность перед народом за то, что ты сделал для объединения усилий перед лицом серьезной угрозы, а не для получения власти любой ценой”, - пишет он.

“Критика власти, даже если она строится на политической конъюнктуре, не должна вестись по принципу "назло кондуктору пойду пешком". Тот же Людвиг Эрхард (известный немецкий государственный деятель 20 века - УНИАН) говорил, что нельзя простуду лечить самоубийством. Между тем в нашей политике «суицидные» настроения очевидны. Вместо того, чтобы думать над тем, как совместными усилиями поставить заслон инфляции, мы видим, как кое-кто из политиков использует эту проблему для борьбы против своих политических соперников. И то, что завтра они вынуждены будут объяснять своим соотечественникам, что рост цен - явление всемирное, а не сугубо украинское, - их не останавливает”, - отмечает глава правительства.

Премьер-министр считает необходимым консолидировать усилия исполнительной вертикали, Верховной Рады, Президента и правительства по преодолению инфляционных угроз. “Снижение политических рисков может стать вкладом украинских политиков в преодоление инфляционных ожиданий и обеспечения экономической стабильности”, - пишет В.ЯНУКОВИЧ.